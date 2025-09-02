  • Спортс
  • Даниил Горелкин: «Куба – отличная страна для отпуска. Там проблемы с сервисом, но для меня важно, что кровать удобная, убирались, кондиционер работал, балкончик был – что еще нужно?»
Даниил Горелкин: «Куба – отличная страна для отпуска. Там проблемы с сервисом, но для меня важно, что кровать удобная, убирались, кондиционер работал, балкончик был – что еще нужно?»

Даниил Горелкин назвал Кубу отличной страной для отпуска.

В мае Горелкин и его партнерша по танцам на льду Софья Леонтьева ездили отдыхать в эту страну. Вместе с ними отправились Евгений Семененко и тренер по фигурному катанию Лиана Вахитова.

«Я – огромный любитель природы. Для меня отпуск должен быть полной перезагрузкой, чтобы можно было переварить и отпустить всю прошедшую работу. На Кубе в мае классно, как раз сезон. Да, там не лучший сервис. Но для меня важно не то, что внутри отеля, а то, что снаружи. Еще кубинцы очень любят россиян! Отличная страна для отпуска.

Мы с Женей (Семененко) ели все, нам было вкусно! Я парень, мне проще с этим. Я тоже любитель хорошего сервиса, на Кубе с этим проблемы, да. Но… Что для меня важно? Кровать удобная, постель меняли, убирались, кондиционер работал, балкончик был. Что еще нужно?

Погода была классное, море теплое. Это был мой третий раз на Кубе. Когда я был в первый раз, тоже удивился, какая там еда. Но я – тот человек, который умеет подстраиваться подо все. Для меня главное – путешествие.

Люди на Кубе очень бедные. Грустно смотреть на то, что там происходит. Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, все что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно. Достаточно бедная страна, особенно старая Гавана.

Но если абстрагироваться от этого, то там очень красиво – мы насладились архитектурой в столице, я почувствовал себя путешественником. Словно окунулись в другую эпоху», – рассказал Горелкин.

Леонтьева об отпуске на Кубе: «Сервис хромает. В уборных нет туалетной бумаги – дефицит в стране. Ее продают в аэропорту»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
