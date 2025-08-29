Энберт о Петросян и Гуменнике: «Это топовые спортсмены, лучшие в своих дисциплинах. Я уверен, они не нуждаются в советах ни по технике, ни по мотивации, ни по настрою»

Энберт назвал фигуристов Петросян и Гуменника лучшими в своих дисциплинах.

19-21 сентября россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на отборочном турнире к Олимпиаде-2026. Ранее они получили нейтральный статус.

«Для наших одиночников – Петра Гуменника и Аделии Петросян это будет полноценный олимпийский сезон. И я хочу их максимально поддержать в условиях нынешнего психологического давления, каких-то непонятных неспортивных шагов, что только усложняет им задачи.

Адели и Петру сейчас предстоит очень серьезный вызов – отбор, куда они едут только вдвоем, а не в составе команды, как было раньше. Поэтому считаю, что нужно максимально поддержать наших ребят в этот очень непростой для них олимпийский сезон.

Но это спортсмены из таких прекрасных тренерских штабов, что я уверен – они не нуждаются в советах ни по технике, ни по мотивации, ни по ментальному настрою. Это действительно топовые спортсмены, и, как мне кажется, лучшие в своих дисциплинах. За высокие места могут побороться и Аделия, и Петр. Так что скажу только одно – ребята, вы лучшие.

Мне очень обидно за наши спортивные пары и танцы на льду (не получившие нейтральный статус – Спортс’’), потому что это пары высочайшего уровня, которые как минимум могли бы показать очень классное фигурное катание на Олимпийских играх. И мне, как болельщику, как зрителю, обидно, что я это не увижу. А как спортсмену мне обидно за ребят, которые к этому столько готовились. Ты выступаешь один-два олимпийских цикла, ради которых трудишься всю жизнь», – серебряный призер Пхенчхана-2018 в командном турнире Энберт .

Также Энберт поддержал решение тренеров Петросян оставить ей прежние программы.

«Мне кажется, на олимпийский сезон взять накатанные программы, которые еще не были представлены на мировой арене, – очень удачный ход», – отметил Энберт.