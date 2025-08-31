Яна Рудковская: «Тутберидзе была ноунейм в спорте, но смогла создать команду. Она абсолютнейшая self-made womаn»

Яна Рудковская рассказала, за что уважает Этери Тутберидзе.

«Позитивное? Это когда я прочитала ее интервью (журналу «Мнение редакции может не совпадать» – Спортс’‘) – я согласна с многими ее тезисами оттуда. Я там просто подписываюсь под каждым тезисом. Как вести себя с родителями, как вообще...

Я вот в чем ее зауважала? Она была ноунейм в спорте, но она смогла создать команду. Она не была прыжковиком, она не прыгала, в отличие от Евгения, ультра-си, у нее не было ни одного титула в спорте. Каталась там в каких-то шоу – на корабле, не знаю, где-то там еще.

Но она приехала и за счет своего труда... Классная есть коммуникация, менеджерская составляющая. Она создала прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, есть человек, который занимается программами. И она это все менеджерит, всех держит за яйца – и они все работают, как и она.

И она абсолютнейший фанат фигурного катания. Которая всю свою жизнь, как Тарасова, положила на этот спорт. То есть если Евгений играет в падел-теннис, в футбол, в хоккей, у него куча интересов, катается на мотоцикле. Она живет только этой работой. И она абсолютнейшая self-made womаn в спорте (женщина, которая сделала себя сама – Спортс’‘). Она все сделала в своей жизни сама. Просто как птица-феникс.

Можно ли ее уважать? Конечно. Безграничное уважение к этой женщине», – рассказала Яна Рудковская в интервью Евгении Медведевой.