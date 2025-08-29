  • Спортс
  • Рудковская об интервью для канала Медведевой: «Оно будет острое. Счастлива, что дожила до того момента, когда могу себе позволить говорить правду»
Рудковская об интервью для канала Медведевой: «Оно будет острое. Счастлива, что дожила до того момента, когда могу себе позволить говорить правду»

Яна Рудковская заявила, что ее интервью у Евгении Медведевой получилось острым.

Рудковская стала гостем программы Медведевой «БеС комментариев». 

«Ну что, пришло время срывать все покровы. Я дала интервью!

Я долго не хотела этого делать, потому что, честно говоря, правду никто не любит, кроме интервьюеров, а сидеть и петь всем дифирамбы – это точно не про меня. Поэтому, отсидевшись вдали от всего Ютуба, все-таки решила жахнуть!

Сразу говорю, что интервью будет острое. Счастлива, что дожила до того момента, когда могу себе позволить говорить правду.

Вспомним опрос на интервью. В опросе тогда победила Ксюша Собчак, но мы с ней решили, что еще «споем». Время придет!

А право первой ночи отдала все же Женечке Медведевой! У нас с ней свои дела – фигурные. Все, как вы любите + немного больше (так что даже не фанатам спорта и обычным читателям и звездным бизнес и медиа-воротилам будет очень интересно.

Но так как много вопросов было именно про фигурное катание, у нее и увидите 31 августа мой эксклюзив», – написала Рудковская. 

