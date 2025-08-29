Авербух о Худайбердиевой: «Она очень голодный до работы тренер. Я думаю, что Лиза придет к своей группе»

Илья Авербух высоко оценил перспективы Елизаветы Худайбердиевой как тренера.

Худайбердиева – чемпионка России сезона-2022/23 в танцах на льду с Егором Базиным. В 2025-м дуэт объявил о завершении карьеры, а фигуристка начала тренерскую работу.

– У нас сейчас есть старший тренер Худайбердиева, которая прекрасно гоняет по всем каткам, [у нее] горят глаза. Я видел, как она приезжает: это неформально, но это работа, она хочет исправить [недочеты].

– А какой Лиза тренер?

– Она очень голодный до работы тренер, я бы так сказал. Я давно такого не видел. Вот она приехала в группу Елены Масленниковой работать с ребятами, и можно формально пальцем показать: вот здесь недочет, здесь дорожка не понравилась, здесь исправляйте... Но она сама носится на коньках, сама [может] объяснить.

Я считаю, что в данной ситуации это хорошее, правильное решение. Хотя, конечно, я думаю, что Лиза придет к своей какой-то группе, когда ты отвечаешь за все, – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух в эфире шоу «Каток ».