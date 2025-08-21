Худайбердиева о том, почему ФФККР не продает кофты сборной России: «Ношение такой формы – это привилегия, которую нужно заслужить»

Худайбердиева ответила на вопрос, почему ФФККР не продает мерч-продукцию.

Фигуристка опубликовала видео из TikTok, в котором болельщица задается вопросом, почему Федерация фигурного катания на коньках России не продает олимпийки сборной РФ, а также прочий мерч.

«Ну, во-первых, статус и идентификация. Ношение такой формы – это привилегия, которую нужно заслужить.

Во-вторых, мотивация. Для спортсменов получение фирменной формы сборной – это акт признания их заслуг, чувство исключительности и уверенности: осознание своей уникальности, так ты чувствует себя частью чего-то большего.

Ну, и защита бренда. Если такую форму сможет купить любой человек, она мгновенно потеряет свой исключительный статус. Вид «сборной России» в метро, в магазине или на школьном катке уничтожит всю магию и ценность. И ассоциации.

Мы не можем контролировать, кто и в каком контексте будет носить эту форму. Она может оказаться на человеке, чье поведение может навредить команде и федерации.

Недоступность для покупки – это не недоработка, а часть стратегии, которая только увеличивает ценность в глазах поклонников и самих спортсменов. Раньше, помню, как я радовалась, когда первый раз выдали парадные костюмы Forward.

Но самое важное в этом во всем: друзья, если нам еще придется заниматься брендом, маркетингом, продажами и производством кофт... Ну, есть правда посерьезнее проблемы. И все же хочется оставить сон в своей жизни, по возможности, ахахаха.

Я понимаю, вы все думаете, что федерация пьет джус прямо в бассейне 24/7 и зарплату получает на ваши налоги, но... Мы же не сетевой общепит или торговая марка, наша задача – создавать спорт и развивать его, а не печатать деньги.

В контексте помощи спортсменам и обеспечиванием всеми нуждами – это копейки, которые никто при делении на всех фигуристов не почувствует, а сил и ресурса затрачено будет уйма», – написала чемпионка России-2023 в танцах на льду Елизавета Худайбердиева .