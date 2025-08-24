16

Елизавета Худайбердиева: «Шутки шутками, а сезон-то уже на носу! С началом голодных игр!»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева сравнила новый сезон с «голодными играми».

Худайбердиева выложила в соцсети ролик с аудиодорожкой из сериала «Отчаянные домохозяйки». На фоне звучит голос героини Бри ван де Камп, которая признается, что хочет «лечь на психиатрическое обследование», так как находится «на грани нервного срыва».

«Шутки шутками, а сезон-то уже на носу! С началом голодных игр! 👀» – написала фигуристка.

Худайбердиева – чемпионка России сезона-2022/23 в танцах на льду вместе с Егором Базиным. В апреле 2025-го дуэт объявил о завершении карьеры.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Елизаветы Худайбердиевой
танцы на льду
logoсборная России
logoЕлизавета Худайбердиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Алина Загитова провела в «Лужниках» тренировку по барре-фитнесу
4вчера, 19:37Фото
Александра Трусова: «С рождением Миши я почувствовала, как в нашем доме стало больше любви. Настолько больше, что мы только о ней и говорим в телеге»
61вчера, 16:03
Дюамель считает, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпиаду: «Многие пытаются завоевать путевку. Думаю, все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимания ни на что другое»
23вчера, 15:25
Экс-российская фигуристка Нехаева о том, что ее не пустили в Польшу: «Неприязни я не почувствовала. Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое»
32вчера, 14:52
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
149вчера, 14:30
Алена Косторная сменила фамилию на Косторная-Куница
112вчера, 13:00
Партнершей Георгия Куницы в новом сезоне будет Анастасия Коробейникова
60вчера, 08:58
Куница выйдет в сезон с новой партнершей: «Ни в коем случае не бросаю Алену, но мне нужно подтвердить разряд»
15223 августа, 19:46
Свищев о фигуристке Нехаевой: «Польских пограничников возмутили ее российские имя и фамилия. Надо тщательно думать перед тем, как меняешь спортивное гражданство»
1923 августа, 19:09
Бутырская о словах Романцева про фигурное катание: «Так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером»
5223 августа, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07