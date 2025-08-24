Елизавета Худайбердиева: «Шутки шутками, а сезон-то уже на носу! С началом голодных игр!»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева сравнила новый сезон с «голодными играми».

Худайбердиева выложила в соцсети ролик с аудиодорожкой из сериала «Отчаянные домохозяйки». На фоне звучит голос героини Бри ван де Камп, которая признается, что хочет «лечь на психиатрическое обследование», так как находится «на грани нервного срыва».

«Шутки шутками, а сезон-то уже на носу! С началом голодных игр! 👀» – написала фигуристка.

Худайбердиева – чемпионка России сезона-2022/23 в танцах на льду вместе с Егором Базиным. В апреле 2025-го дуэт объявил о завершении карьеры.