Авербух о произвольной Гуменника: «Песня действительно звучала в «Игре престолов», но программа и образ, который мы с Петром реализуем, не имеют отношения к сериалу»
Илья Авербух рассказал о произвольной программе Петра Гуменника.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что произвольная программа фигуриста поставлена под композиции Pray, написанную Мэттью Беллами для сериала «Игра престолов», и Horizon канадского контрабасиста и композитора Гарта Стивенсона.
«Только песня действительно звучала в «Игре престолов», но программа и образ, который мы с Петром реализуем, не имеют никакого отношения к сериалу. Это не будет герой «Игры престолов», – сказал Авербух.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости