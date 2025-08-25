Авербух о произвольной Гуменника: «Песня действительно звучала в «Игре престолов», но программа и образ, который мы с Петром реализуем, не имеют отношения к сериалу»

Илья Авербух рассказал о произвольной программе Петра Гуменника.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что произвольная программа фигуриста поставлена под композиции Pray, написанную Мэттью Беллами для сериала «Игра престолов», и Horizon канадского контрабасиста и композитора Гарта Стивенсона.

«Только песня действительно звучала в «Игре престолов», но программа и образ, который мы с Петром реализуем, не имеют никакого отношения к сериалу. Это не будет герой «Игры престолов», – сказал Авербух.