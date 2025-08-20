Алена Косторная: «Смотрели сегодня прокаты и вспоминали свои выступления в прошлом году. Уже не терпится испытать эти эмоции вновь»

Алена Косторная заявила, что ей не терпится вновь испытать эмоции от выступлений.

Фигуристка и ее муж Георгий Куница, который также является ее партнером в парном катании, сейчас ждут первенца.

«Смотрели сегодня прокаты и вспоминали свои выступления в прошлом году. Уже не терпится испытать эти эмоции вновь», – написала Косторная в телеграм-канале.

Сегодня в Новогорске спортивные пары выступили на контрольных прокатах юниорской сборной России с короткими программами.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница заняли девятое место на чемпионате страны. Ранее Алена выступала в одиночном катании, где становилась чемпионкой Европы 2020 года.