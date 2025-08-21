Татьяна Тарасова: «Ничего не жду от Валиевой по возвращении на лед. Не представляю, чтобы Камила вернулась»

Татьяна Тарасова не представляет, что Камила Валиева вернется в спорт.

Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин до декабря 2025 года. Накануне она заявила, что пока не заканчивает карьеру.

– Слова Валиевой о том, что она не планирует завершать профессиональную карьеру? Я ничего не жду от Камилы по возвращении на лед.

– Каким вы представляете ее возвращение?

– Никаким. Не представляю, чтобы Валиева вернулась, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

