Татьяна Тарасова: «Ничего не жду от Валиевой по возвращении на лед. Не представляю, чтобы Камила вернулась»
Татьяна Тарасова не представляет, что Камила Валиева вернется в спорт.
Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин до декабря 2025 года. Накануне она заявила, что пока не заканчивает карьеру.
– Слова Валиевой о том, что она не планирует завершать профессиональную карьеру? Я ничего не жду от Камилы по возвращении на лед.
– Каким вы представляете ее возвращение?
– Никаким. Не представляю, чтобы Валиева вернулась, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?
«Атомная отрасль в России переживает омоложение». О чем думает и пишет Валиева в 19 лет
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
