Туктамышева о тренерских методах: «Есть мысль, что с детьми нужно жестче, но это не мой стиль. Их улыбки приносят мне радость»

Елизавета Туктамышева охарактеризовала свой тренерский стиль.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию. В 2025-м она вошла в тренерский состав сборной Санкт‑Петербурга.

– Я провела первые в жизни сборы в качестве тренера. Меня это вдохновило. Было очень масштабно. Начинаю в этом разбираться. Не хочется распыляться на разные сферы. В следующем сезоне, надеюсь, будет комментирование, а пока наслаждаюсь тренерством и прекрасным летом.

– Что в вас больше – кнута или пряника?

– Во мне есть разное. Но большую часть тренировки пытаюсь разговорами донести до спортсмена суть элемента. Я и сама тренировалась в таком режиме. Есть мысль, что с детьми нужно жестче, но это не мой стиль. Стараюсь с позитивом приходить на работу. Улыбки детей приносят мне радость.

– Ждете достижений от своих спортсменов?

– Конечно, я требовательная. Хочу, чтобы они становились лучше и лучше. Когда ты работаешь, ждешь от ребенка, чтобы он расцветал в твоих руках. Но такое случается не всегда, нужно спокойно к этому относиться.

– Переживаете после отказа детям?

– Такого опыта у меня еще не было, – сказала Туктамышева.

