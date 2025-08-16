  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Туктамышева о тренерских методах: «Есть мысль, что с детьми нужно жестче, но это не мой стиль. Их улыбки приносят мне радость»
1

Туктамышева о тренерских методах: «Есть мысль, что с детьми нужно жестче, но это не мой стиль. Их улыбки приносят мне радость»

Елизавета Туктамышева охарактеризовала свой тренерский стиль.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию. В 2025-м она вошла в тренерский состав сборной Санкт‑Петербурга.

– Я провела первые в жизни сборы в качестве тренера. Меня это вдохновило. Было очень масштабно. Начинаю в этом разбираться. Не хочется распыляться на разные сферы. В следующем сезоне, надеюсь, будет комментирование, а пока наслаждаюсь тренерством и прекрасным летом.

– Что в вас больше – кнута или пряника?

– Во мне есть разное. Но большую часть тренировки пытаюсь разговорами донести до спортсмена суть элемента. Я и сама тренировалась в таком режиме. Есть мысль, что с детьми нужно жестче, но это не мой стиль. Стараюсь с позитивом приходить на работу. Улыбки детей приносят мне радость.

– Ждете достижений от своих спортсменов?

– Конечно, я требовательная. Хочу, чтобы они становились лучше и лучше. Когда ты работаешь, ждешь от ребенка, чтобы он расцветал в твоих руках. Но такое случается не всегда, нужно спокойно к этому относиться.

– Переживаете после отказа детям?

– Такого опыта у меня еще не было, – сказала Туктамышева.

Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
детский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
1сегодня, 19:07
Щербакова, Акатьева, Туктамышева и Глейхенгауз поучаствуют в фан-встречах в Москве 16 августа
712 августа, 15:16
Рафаэль Арутюнян: «У Туктамышевой колоссальный потенциал как у тренера. У нее все очень хорошо с головой»
710 августа, 11:02
Главные новости
Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»
97 минут назад
Даниил Глейхенгауз: «Тутберидзе может и поругать, и похвалить. В разные дни каждый тренер по‑разному общается со спортсменом»
22 минуты назад
Даниил Глейхенгауз: «Абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Дети не заслуживают отстранения»
1235 минут назад
Глейхенгауз о Загитовой и Щербаковой: «В детстве они выделялись тем, что были симпатичные. Но нельзя было сказать, что это будущие олимпийские чемпионки»
748 минут назад
Даниил Глейхенгауз: «Тренер должен быть строгим и в меру справедливым»
155 минут назад
Елизавета Туктамышева: «У меня не было вау-успеха, масштабного всплеска популярности. Когда выиграла ЧМ, не почувствовала ничего особенного»
159 минут назад
Щербакова о шоу в Японии: «Готовились сильно заранее. Очень много сил вложила в программу, хотелось на Fantasy on Ice показать ее с лучшей стороны»
1сегодня, 19:50
Акатьева о «Ледниковом периоде»: «Это был сложный, но хороший опыт. Каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы»
1сегодня, 19:38
Щербакова о Тутберидзе: «Ощущаю себя при ней ребенком, хочу встать по струночке и кивать. Мы многое прошли вместе, но субординация так и осталась»
21сегодня, 19:32
Анна Щербакова: «Я всегда была амбициозной, хотелось побеждать. Ни один чистый прокат не был для меня случайностью»
6сегодня, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
244 минуты назад
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
1сегодня, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
сегодня, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
1сегодня, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
4сегодня, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11