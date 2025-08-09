22

Даниил Глейхенгауз: «Закончился тяжелый и адский период постановки многочисленных программ для наших спортсменов»

Даниил Глейхенгауз назвал «адским» период постановки программ для фигуристов.

Хореограф Глейхенгауз работает в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Сегодня впервые за два месяца, когда я не был на коньках, а вечером мне не надо идти на дополнительный лед. У нас закончился тяжелый и адский период постановки многочисленных программ для наших спортсменов», – заявил Глейхенгауз.

Также он рассказал об эмоциях, которые испытывает во время соревнований.

«Быть тренером на соревнованиях более волнительно. Ты понимаешь, чего это стоило вам всем, весь этот путь, который привел к этому моменту, который длится не так много. Всего несколько минут, но сколько труда вы вместе проделали ради этих нескольких минут. Поэтому, конечно, мыслей миллион.

Стараешься не думать, что ты ни на что не можешь повлиять. Ты стоишь за бортиком и считаешь, что взглядом, вдохом и словами перед выходом на лед можешь помочь», – отметил хореограф.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
