Тарасова о юниорских прокатах: «Подготовка видна, все хорошо катают программы. У нас все поколения сильные, у нас слабых не бывает»
Татьяна Тарасова заявила, что в России не бывает слабых поколений фигуристов.
11–13 августа в Новогорске проходили контрольные прокаты юниорской сборной в одиночном катании.
«Подготовка видна, все хорошо катают программы. У всех все новое, учат новые элементы и четверные прыжки. Молодцы.
Насколько сильное поколение у нас растет? У нас все поколения сильные, у нас слабых не бывает. Выживают только те, кто это очень любит и готов тренироваться десятилетиями. К своим 14 годам они уже по 10 лет тренируются», – отметила заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
