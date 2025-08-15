Петрова о снятии с прокатов: «Была травма, и пока до сих пор не получилось восстановиться. Все было сомнительно, потому что короткую мы поставили 4 дня назад»

Агата Петрова объяснила решение сняться с юниорских контрольных прокатов.

12 и 13 августа фигуристка не выступала из-за повреждения голеностопа.

«У меня была травма, и пока до сих пор у меня не получилось до конца восстановиться. До сих пор она меня беспокоит. Мы решили все-таки перестраховаться и сняться.

Вообще, все было достаточно сомнительно, потому что мы поставили, опять же, программу четыре дня назад (интервью записывалось во время прокатов – Спортс’’). Короткую. Мы тоже сомневались, какую катать – если катать.

Сначала думали покатать просто на тренировках, мы показали, всё одобрили. Потом думаем: тогда как выступать? Приняли решение вместе с федерацией, что лучше мы снимемся и на вторых контрольных прокатах, если мы поедем, то покажем уже полноценный вариант и короткой, и произвольной программ по нашей готовности», – сказала Петрова в разговоре с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

В прошлом сезоне Петрова заняла 5-е место на юниорском первенстве России и 7-е в финале Гран-при страны среди юниорок.