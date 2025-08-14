  • Спортс
  «Не думала, что младенцы могут столько не спать. Активная жизнь с ребенком – это челлендж». Трусова рассказала о первой неделе с сыном
Александра Трусова поделилась ощущениями от первой недели с ребенком.

Трусова и Макар Игнатов 6 августа стали родителями первенца. Фигуристка родила сына Михаила.

«Выкроила несколько минут, чтобы рассказать вам, как мы проводим первую неделю дома. Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать!

Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед! А еще впереди прямой эфир с печеньками в клубе и съемки нового контента для него... Активная жизнь с маленьким ребенком – это тот еще челлендж. Но мне нравится», – написала Трусова в телеграм-канале.

«Спим пока так себе. У него свой режим, ночью он не любит спать. Он может хорошо спать днем, подолгу, но ночью – нет. Сегодня он не спал 3,5 часа ночью вообще.

Просто лежал, ему было хорошо, иногда что-то там не нравилось, надо было что-то сделать, чтобы он успокоился... Просто 3,5 часа он не спал. Конечно, удивилась, я не думала, что младенцы могут столько не спать. 

С каждым днем получается побольше поспать. Первые два дня я спала примерно полтора часа. Сегодня уже где-то 5 с половиной было. Я считаю, это прям хорошо. 

Пока, по-моему, я не успеваю ничего. Хорошо, что эту неделю с нами мама, и хорошо, что Макар помогает очень много. Особенно ночью, так как он ложится попозже, чем я, и может помочь мне.

Вчера пропустили рабочий созвон просто потому, что забыли, что вчера была среда. Это, конечно, удивительно. Я никогда в жизни не пропускаю ничего вот так. Немножко в шоке.

С работой пока что так: мы совмещаем, пытаемся, вроде как успеваем, не всегда, но много чего сняли в клуб. Уже успели спонтанно провести прямой эфир. <...> В целом работа идет, но пока тяжело. Максимально стараемся. С собаками теперь гуляет Макар в два подхода, потому что я утром с ребенком всегда. 

И, кстати, завтра я планирую первый раз выйти на лед. Не знаю, сколько это будет, может, минут 20-30. Если все хорошо, то уже по плану попробовать выйти, понять свои ощущения. Как-то так.

Такие вот ощущения на первую совместную неделю. Много времени записывать видео у меня нет. Пошла я кормить своего сыночка», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
