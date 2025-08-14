Валов о программе прошлого сезона: «Тогда «Дюну» захотели еще и Кагановская с Некрасовым. Можно сказать, мы за эту «Дюну» кусались»
Валов заявил, что Кагановская и Некрасов хотели катать «Дюну» в прошлом сезоне.
Артем Валов выступает в танцах на льду с Марией Фефеловой, они тренируются в группе Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова.
Также с Горшковым работают Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
«Дюну» мы собирались ставить сразу, как только вышел второй фильм. Екатерина Владимировна (Рязанова) сказала: «Давайте попробуем».
Но тогда «Дюну» захотели еще и Вася с Максом (Кагановская – Некрасов). Можно сказать, мы за эту «Дюну» тогда кусались», – сказал Валов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
