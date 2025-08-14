  • Спортс
3

Валов о программе прошлого сезона: «Тогда «Дюну» захотели еще и Кагановская с Некрасовым. Можно сказать, мы за эту «Дюну» кусались»

Валов заявил, что Кагановская и Некрасов хотели катать «Дюну» в прошлом сезоне.

Артем Валов выступает в танцах на льду с Марией Фефеловой, они тренируются в группе Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова. 

Также с Горшковым работают Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Дюну» мы собирались ставить сразу, как только вышел второй фильм. Екатерина Владимировна (Рязанова) сказала: «Давайте попробуем».

Но тогда «Дюну» захотели еще и Вася с Максом (Кагановская – Некрасов). Можно сказать, мы за эту «Дюну» тогда кусались», – сказал Валов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
