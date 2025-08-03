Медведева о ледовых шоу: «Авербух, Навка, Плющенко – это три мастодонта, я с ними не конкурирую. Не стараюсь равняться на других, но фишечки подмечаю»
Евгения Медведева высказалась о продюсировании ледовых шоу.
«Мы принимали участие в шоу с огромным количеством российских спортсменов в Китае. В Японию я езжу пока только как турист. Очень важно сохранять индивидуальность. Я из тех продюсеров, которые делают ледовое шоу раз в год.
Взять Авербуха, Навку, Плющенко с Рудковской – это три кита и три мастодонта ледовых шоу. Я никаким образом с ними не конкурирую и не собираюсь. Важно сделать хорошо и красиво единичное шоу и собрать зал. Главное, чтобы было весело и душевно.
Не стараюсь равняться на других, но фишечки подмечаю. Самая любимая труппа – Цирк Дю Солей. Это реально супер», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
