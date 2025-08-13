Никита Сарновский: «Я уже целю на взрослый сезон. Смотрю на всех пацанов, со всеми очень хочется потягаться»
Фигурист Никита Сарновский поделился ожиданиями от выхода во взрослые.
Сарновский выступил на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.
– Я уже целю на взрослые этапы, на взрослый сезон.
– Может быть, есть какие-то цели по местам? С кем хотелось бы посоперничать больше всего?
– Сейчас смотрю на всех пацанов, со всеми очень хочется потягаться, попробовать свои силы. Я думаю, со всеми взрослыми будет очень интересно, очень напряженно.
– От этого более волнительно в сезон входить или, наоборот, это для тебя такая зарядка, мотивация?
– Я думаю, зарядка и мотивация. Почти к потолку будет заряд и мотивация, и вообще все, – сказал Сарновский.
