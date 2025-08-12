Агата Петрова снялась с юниорских контрольных прокатов из-за боли в стопе

Фигуристка Агата Петрова снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске, которые проходят в Новогорске.

Сегодня девушки выступают с короткими программами.

«У Агаты обострение боли в стопе, была вынуждена сняться», – сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Ранее стало известно , что прокаты также пропускают Маргарита Базылюк, Алена Принева и Екатерина Стоцкая.

В прошедшем сезоне Петрова заняла 5-е место на юниорском первенстве России и 7-е в финале Гран-при страны среди юниоров.