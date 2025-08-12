Агата Петрова снялась с юниорских контрольных прокатов из-за боли в стопе
Фигуристка Агата Петрова снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске, которые проходят в Новогорске.
Сегодня девушки выступают с короткими программами.
«У Агаты обострение боли в стопе, была вынуждена сняться», – сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.
Ранее стало известно, что прокаты также пропускают Маргарита Базылюк, Алена Принева и Екатерина Стоцкая.
В прошедшем сезоне Петрова заняла 5-е место на юниорском первенстве России и 7-е в финале Гран-при страны среди юниоров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
