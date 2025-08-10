Сотникова о проблемах сестры со здоровьем: «Не могу говорить об этом без слез. Огромное спасибо Татьяне Тарасовой, которая нашла деньги»

Аделина Сотникова поблагодарила Татьяну Тарасову за помощь с лечением сестры.

Сестра Сотниковой Мария родилась с синдромом Тричера Коллинза, при котором наблюдается патология лицевой части черепа.

«Низкий поклон моим родителям, которое занимались мной, когда я занималась фигурным катанием, учитывая ситуацию с сестрой, о которой я не могу говорить без слез.

Огромное спасибо Татьяне Тарасовой , которая нашла деньги, и сейчас моя сестра стала мамой», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Сотникова.