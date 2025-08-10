Сотникова о проблемах сестры со здоровьем: «Не могу говорить об этом без слез. Огромное спасибо Татьяне Тарасовой, которая нашла деньги»
Аделина Сотникова поблагодарила Татьяну Тарасову за помощь с лечением сестры.
Сестра Сотниковой Мария родилась с синдромом Тричера Коллинза, при котором наблюдается патология лицевой части черепа.
«Низкий поклон моим родителям, которое занимались мной, когда я занималась фигурным катанием, учитывая ситуацию с сестрой, о которой я не могу говорить без слез.
Огромное спасибо Татьяне Тарасовой, которая нашла деньги, и сейчас моя сестра стала мамой», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Сотникова.
