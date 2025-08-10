Аделина Сотникова: «Порой мне хотелось бросить фигурное катание – сначала мало что получалось. Важно иметь тренера, который тебе даст пинок»

Сотникова рассказала, что ей не раз хотелось бросить фигурное катание.

Аделина Сотникова – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании, двукратный призер чемпионатов Европы. Объявила о завершении карьеры в 2020 году.

«В 12 лет я поняла, что надо продолжать трудиться, когда я выиграла чемпионат России среди взрослых. Порой мне хотелось все бросить, потому что сначала мало что получалось. И важно иметь тренера, который тебе даст пинок», – сказала фигуристка на встрече с болельщиками.

