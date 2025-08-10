3

Арутюнян опроверг прекращение работы с Малининым: «Слухи расползлись на ровном месте. Мы на связи, ничего не изменилось»

Тренер Ильи Малинина опроверг слухи о прекращении работы с фигуристом.

Американец Малинин – действующий чемпион мира в одиночном катании. В июле Федерация фигурного катания США опубликовала обновленные данные своих спортсменов, где Рафаэль Арутюнян не был указан в профиле Малинина.

– Что за история с исчезновением вашего имени из списка тренеров Ильи Малинина?

– Да ерунда. Слухи расползлись на ровном месте. Многие просто не знают, что в Америке перед олимпийским сезоном с каждым спортсменом сборной связываются чиновники из USOPC (Олимпийский и Паралимпийский комитет США – Спортс’’). Они просят указать тренеров для аккредитации на Игры. По протоколу этих тренеров может быть не больше двух, в отличие, например, от чемпионатов мира, где можно написать хоть 8 фамилий. 

Илья назвал своих непосредственных наставников: Татьяну Малинину и Романа Скорнякова. Согласитесь, было бы странно, если бы он указал меня, а не маму и папу. В его профайле я сейчас и так стою третьим номером.

На Олимпиаду меня тоже оформляют – как тренера американского одиночника Эндрю Торгашева, потому что он в пуле кандидатов в олимпийскую сборную. А кто с кем куда поедет – это все будет решаться дальше по сезону. 

– Теперь ваша фамилия снова есть в профайле Ильи. 

– Я за этим не слежу, ведь я в этом не участвовал – ни в снятии, ни в восстановлении. Мне было немного смешно за этим наблюдать. Ситуация была интересная, показывающая, насколько люди падки на скандальчики. 

Я с папой Ильи разговаривал за два дня до появления всех этих слухов. Мы обсуждали подготовку Ильи, определенные моменты тренировок. Пару дней назад мы с Романом опять созванивались – мы на связи, работаем в том же режиме, ничего не изменилось. 

– Во время разговора этот казус обсуждали?

– Да, посмеялись над ситуацией, но говорили в основном про корректировку наших общих планов. 

У нас очень доверительные отношения. Я не кривлю душой, родители Ильи очень хорошие люди, у меня с ним полный тандем: в понимании жизни и отношения к спорту мы одинаково не любим шумиху и пиар. Я вырос в других принципах, у меня не было влиятельных покровителей, я знаю свою работу – и ради этого люди ко мне приезжают учиться. Я честно зарабатываю свой хлеб.

Еще один момент. Сам факт, что команда Ильи внесла меня в этот список – это бонус. Я же со многими занимаюсь, а отмечают меня не все.

В порядочности его тренеров нет никаких сомнений, я их очень уважаю и поэтому с ними работаю. Я этот кисс-энд-край не любил никогда и сейчас не люблю. Если я туда прихожу, то только если сами спортсмены просят – и то не всегда. А Илья неоднократно это делал. Это дорогого стоит.

Кстати, если бы по каким-то причинам им и правда пришлось меня вычеркнуть из списков, а потом Илья попросил бы меня о помощи, я бы не отказал. Я делаю это не для того, чтоб поехать на Олимпиаду, а потому что мне нравится работать с этим мальчиком. Я просто люблю его – как человека и спортсмена. И есть за что. Он много раз доказывал, что он хороший фигурист и порядочный человек. Вот и все. И не важно, что там где записано: если ему понадобится мой совет, я готов. Для него – в любое время дня и ночи, – сказал Арутюнян в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
