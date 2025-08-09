Софья Самоделкина представила новую короткую программу на турнире Cranberry Cup

Софья Самоделкина выступила с новой короткой программой на турнире Cranberry Cup.

Программа казахстанской фигуристки поставлена под венгерский чардаш.

Самоделкина исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.

За выступление она получила 65,80 балла. Это ее лучший результат на турнирах ISU в карьере.

ВИДЕО