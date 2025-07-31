Единственным тренером Самоделкиной в профиле на сайте ISU числится Арутюнян

Американский тренер Рафаэль Арутюнян числится единственным наставником фигуристки Софьи Самоделкиной .

Об этом свидетельствует профиль спортсменки на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Эльмира Турганова теперь указана среди бывших тренеров.

18-летняя Самоделкина выступает за Казахстан. В прошедшем сезоне она заняла 14-е место на чемпионате мира.