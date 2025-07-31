Единственным тренером Самоделкиной в профиле на сайте ISU числится Арутюнян
Американский тренер Рафаэль Арутюнян числится единственным наставником фигуристки Софьи Самоделкиной.
Об этом свидетельствует профиль спортсменки на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Эльмира Турганова теперь указана среди бывших тренеров.
18-летняя Самоделкина выступает за Казахстан. В прошедшем сезоне она заняла 14-е место на чемпионате мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
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