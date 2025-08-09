Cranberry Cup. Ма лидирует после короткой программы, Санчес – 2-й, Александр Селевко – 3-й
Джимми Ма выиграл короткую программу Cranberry Cup, Санчес – 2-й, Селевко – 3-й.
Норвуд, США
Мужчины, короткая программа
1. Джимми Ма (США) – 78,74
2. Джейкоб Санчес (США) – 78,60
3. Александр Селевко (Эстония) – 76,62
4. Тамир Куперман (Израиль) – 75,04
5. Роман Садовский (Канада) – 74,76
6. Донован Каррильо (Мексика) – 70,65
7. Кай Ковар (США) – 69,75
8. Лиам Капейкис (США) – 69,65
9. Томоки Хиваташи (США) – 69,45
10. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 68,55
11. Стивен Гоголев (Канада) – 67,22
12. Семен Данильянц (Армения) – 66,22
13. Лев Винокур (Израиль) – 59,39
14. Даниэль Мартынов (США) – 58,83
15. Марк Городницкий (Израиль) – 58,49
16. Лим Чжу Хон (Южная Корея) – 56,83
17. Джаред Седлис (США) – 51,98
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
