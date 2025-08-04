Татьяна Тарасова о готовности российских фигуристов выступать без флага: «К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут»
Татьяна Тарасова поддержала российских фигуристов, готовых выступать без флага.
«Наши фигуристы в опросе поддержали выступление без флага и гимна? К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут, и через четыре года их уже может не быть в спорте.
Это их работа – единственная, но очень короткая по времени. Кто чувствует, что может выиграть и быть на высоких местах, тот не отдаст шанс поехать на Олимпиаду и другие международные турниры. Все равно все будут знать, что это наши.
Совершенно не вижу ничего плохого в этом. Непонятно, почему за нас раньше не вступились, а теперь свалили все на спортсменов. Это некрасиво. Надо было за нас заступаться с первого слова», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
