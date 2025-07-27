Тарасова об олимпийской квалификации: «Будет справедливо, если у мужчин поедет Гуменник»

Тарасова считает, что участие Гуменника в отборе на Игры будет справедливым.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Основными кандидатами на участие в турнире являются Аделия Петросян и Петр гуменник, запасными – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

«Я собираюсь посетить тренировки всех сборников перед квалификационным олимпийским турниром. Буду смотреть на новые программы и исполнение элементов. Но пока рано говорить о готовности спортсменов к турниру в Китае.

Будет справедливо, если у мужчин поедет Гуменник», — сказала Татьяна Тарасова.