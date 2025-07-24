Алина Загитова: «Занялась жестким разбором своего гардероба. Ждите новых образов – уверена, мы вас еще очень сильно удивим»

Алина Загитова показала, как разбирает гардероб и выбрасывает старые вещи.

«Ну что, новости с полей – чистим мой гардероб. Вот так-то примерно вот так это выглядит. Я на самом деле рада, что я вот это вот все чищу, потому что ничего не носится. Новый гардероб – новая жизнь», – приводит слова Загитовой WomanHit.

«Думаю, все уже поняли, что я занялась жестким разбором своего гардероба. Мусорка, гора одежды, здесь тоже гора, здесь гора... Это вообще из какой-то прошлой жизни, а это – вообще не понимаю, зачем мне нужно было. Но, видимо, необходимо было в определенный момент моей жизни.

Конечно, сложно. Сложно расставаться со всем этим. Но я понимаю, что это необходимо. И вам, кстати, советую это сделать. Потому что с этого начинается новый этап вашей жизни. Поэтому ждите новых образов. Я уверена, что мы вас еще очень сильно удивим», – сказала фигуристка.

Как Алина Загитова одевается для Первого канала: декольте, мини-юбки и шубы