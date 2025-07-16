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Кондратюк, Аршавин, Великая стали кандидатами в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России

Кондратюк, Аршавин, Великая выдвинуты кандидатами в комиссию спортсменов ОКР.

В список вошли представители 39 видов спорта, 37 человек от летних дисциплин и 16 – от зимних.

Из прежнего состава переизбираться будут только трое – призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова, скелетонистка Ольга Денщикова, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, ранее возглавлявшая комиссию.

В августе в течение трех недель в качестве выборщиков выступят около 400 спортсменов – действующих чемпионов России по всем олимпийским дисциплинам. Каждый из них может отметить не более 10 человек из списка в бюллетене.

После окончания голосования 10 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года.

Кроме того, до 5 атлетов будут добавлены в состав комиссии по решению президента ОКР.

Полный список кандидатов

Андрей Аршавин (футбол)
Александра Бабинцева (дзюдо)
Тамерлан Башаев (дзюдо)
Владлена Бобровникова (гандбол)
Софья Великая (фехтование)
Мария Груздова (тяжелая атлетика)
Гульназ Губайдуллина (современное пятиборье)
Артур Далалоян (спортивная гимнастика)
Дмитрий Двойнишников (скейтбординг)
Ольга Денщикова (скелетон)
Семен Елистратов (шорт-трек)
Александр Еремин (керлинг)
Татьяна Иванова (санный спорт)
Богдан Киселевич (хоккей)
Полина Кнороз (легкая атлетика)
Валерия Коблова (борьба)
Марк Кондратюк (фигурное катание)
Денис Кривошлыков (гандбол)
Лилия Линда (спортивная гимнастика)
Александр Лифанов (современное пятиборье)
Анастасия Логунова (баскетбол)
Александр Мальцев (синхронное плавание)
Всеволод Мартынов (сноуборд)
Елена Медведь (футбол)
Никита Монахов (бейсбол)
Сергей Моня (баскетбол)
Дарья Непряева (лыжные гонки)
Елена Осипова (стрельба из лука)
Павел Панков (волейбол)
Надежда Петрова (теннис)
Евгений Плахутин (каратэ)
Валерий Пронкин (легкая атлетика)
Анна Пругова (хоккей)
Роман Репилов (санный спорт)
Сергей Ридзик (фристайл)
Лев Рудацкий (скалолазание)
Богдана Садовая (хоккей на траве)
Тимур Сафин (фехтование)
Александра Саютина (конькобежный спорт)
Мария Симаходская (конный спорт)
Александрь Слюсарь (гребной спорт)
Евгения Старцева (волейбол)
Глеб Степаков (бадминтон)
Екатерина Ткаченко (горнолыжный спорт)
Динара Фахритдинова (скалолазание)
Андрей Федоров (ски-альпинизм)
Анастасия Фесикова (плавание)
Маргарита Фомина (керлинг)
Гульназ Хатунцева (велоспорт)
Сергей Чернышев (брейк-данс)
Майя Шалвадзе (софтбол)
Кира Ювченко (гребной спорт)
Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
logoРаноми Кромовидьойо
Марко Послигуа
logoАндрей Аршавин
ОКР
Тамерлан Башаев
logoАртур Далалоян
logoСофья Великая
logoВладлена Бобровникова
logoТатьяна Иванова
logoСемен Елистратов
Ольга Денщикова (Потылицына)
logoМарк Кондратюк
logoПолина Кнороз
logoВалерия Коблова
Денис Кривошлыков
logoАлександр Мальцев
logoДарья Непряева
Елена Осипова
logoСергей Симонов
logoПавел Панков
logoСергей Ридзик
logoРоман Репилов
logoТимур Сафин
logoЕвгения Старцева
logoАнастасия Фесикова (Зуева)
Маргарита Фомина
logoАндрей Федоров
logoЕкатерина Ткаченко
logoСергей Чернышук
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