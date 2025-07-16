Ишмуратова о недопуске россиян: «Ситуация во многом будет зависеть от внешней политики, а политика непредсказуема и универсальной формулы для ее управления нет»

Светлана Ишмуратова указала на непредсказуемость политики и ее влияние на спорт.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал приоритетом полноценный допуск российских спортсменов на крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры-2028 года в Лос‑Анджелесе.

«Министр спорта Михаил Дегтярев четко обозначил цель и стратегию для всех руководителей федераций и комитетов. Сейчас необходима слаженная работа. Конечно, ситуация во многом будет зависеть от внешней политики, а политика непредсказуема и универсальной формулы для ее управления нет.

Необходимо каждый раз, в зависимости от изменения одной переменной, оперативно делать правки для достижения конечной цели – участия российских спортсменов в международных соревнованиях и Олимпийских играх», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова .