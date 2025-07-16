Ирина Роднина: «Пока рано говорить, сколько медалей мы сможем завоевать в Милане-2026»

Ирина Роднина не стала давать прогнозов по медалям россиян в Милане-2026.

«Пока рано говорить, сколько медалей мы сможем завоевать в Милане.

До сих пор не знаем, кто именно будет выступать от нашей страны. Известно лишь, что в командных видах нас не будет, так что надежда только на индивидуальные соревнования», – рассказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.