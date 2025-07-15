Михаил Дегтярев: «Возвращение российских спортсменов на мировую арену – наша первейшая задача. Ожидаем восстановления статуса ОКР»

Дегтярев высказался о возвращении российских спортсменов на международные старты.

«Отношения с международными спортивными федерациями находятся в разной степени потепления, но переговоры со всеми продолжаются. Мы активизируем для этой работы наших представителей в международных спортивных федерациях и МОК – в общей сложности это 157 человек.

В зимних видах спорта ситуация сложнее, чем в летних, потому что в руководящих органах большинства международных спортивных федераций преобладает скандинавское и западноевропейское лобби, рассматривающее запрет на участие российских спортсменов на международной арене в качестве инструмента недобросовестной спортивной конкуренции, а иногда – в качестве средства политической борьбы.

Тем не менее и здесь есть успехи. Несмотря на достигнутые успехи, приоритетом остается полноценный допуск российских спортсменов на крупнейшие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2028 года в США», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Возвращение российских спортсменов на мировую спортивную арену – это наша первейшая задача. Ключевое решение, которое мы ожидаем, – восстановление статуса Олимпийского комитета России. Исполком Международного олимпийского комитета рассмотрит этот вопрос в сентябре», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

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