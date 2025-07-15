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Сергей Фесиков: «Нам необходимо к Олимпиаде-2028 собрать команду, в которой будут настоящие мировые топы на своих дистанциях»

Сергей Фесиков заявил, что российские пловцы не будут «туристами» на турнирах.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдет чемпионат мира по водным видам спорта.

– Нормативы отбора, установленные на чемпионате России, были строже, чем нормативы World Aquatics. С чем это связано?

– Перед нами стоят амбициозные задачи, в том числе и повышение конкуренции внутри сборной. Мы смотрим, как работают и идут вперед команды из других стран, как неизменно растет уровень мирового плавания. И мы должны мотивировать своих спортсменов на очень высокие результаты. Они должны понимать, что соревноваться придется с сильнейшими в мире.

Мы не собираемся ездить на подобные турниры туристами. Нам необходимо к Олимпиаде-2028 собрать такую команду, в которой будут настоящие мировые топы на своих дистанциях. Потому и были определены такие нормативы.

Мы, по сути, исходили из 10-12-го результатов в мире, то есть это даже не финал прошлого чемпионата мира. Мы вместе с тренерским штабом хотим, чтобы все спортсмены понимали зону ответственности. Если выезжать на международные старты, нужно ориентироваться как минимум на финал, – сказал призер Олимпийских игр, спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Фесиков.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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Федерация водных видов спорта России
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