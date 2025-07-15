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Михаил Дегтярев: «Спартакиада-2026 будет главным этапом отбора на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Участвовать будут более 12 тысяч человек»

Михаил Дегтярев рассказал, как будет проходить отбор на Олимпиаду-2028.

34-е летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. 

«Россия готовится к проведению Спартакиады сильнейших спортсменов 2026 года – это главный этап отбора к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования пройдут в августе-сентябре сразу в шести регионах.

Участвовать будут более 12 тысяч человек, из них свыше 8 тысяч – спортсмены. Всего в программе – 43 вида спорта, включая самбо», – сказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoЛос-Анджелес-2028
logoОлимпийская сборная России
logoМихаил Дегтярев
logoСпартакиада
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