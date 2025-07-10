«Ты моя вселенная». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения
Фигуристка Виктория Синицина поздравила своего супруга и партнера по танцам на льду Никиту Кацалапова с днем рождения.
Сегодня Кацалапову исполнилось 34 года.
«Ты мой человек, ты мой мужчина, ты мой муж, ты мой партнер, ты мой друг, ты моя вселенная, ты моя любовь ♥️
С днем рождения!» – написала Синицина в своем телеграм-канале.
Синицина и Кацалапов побеждали на чемпионате мира-2021 и дважды на чемпионатах Европы – в 2020 и 2022 годах. Также их дуэт является двукратным призером Олимпийских игр-2022 – в танцах на льду и командном турнире.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Виктории Синициной
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