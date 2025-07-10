«Ты моя вселенная». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения

Фигуристка Виктория Синицина поздравила своего супруга и партнера по танцам на льду Никиту Кацалапова с днем рождения.

Сегодня Кацалапову исполнилось 34 года.

«Ты мой человек, ты мой мужчина, ты мой муж, ты мой партнер, ты мой друг, ты моя вселенная, ты моя любовь ♥️

С днем рождения!» – написала Синицина в своем телеграм-канале.

Синицина и Кацалапов побеждали на чемпионате мира-2021 и дважды на чемпионатах Европы – в 2020 и 2022 годах. Также их дуэт является двукратным призером Олимпийских игр-2022 – в танцах на льду и командном турнире.