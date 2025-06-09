Никита Кацалапов: «В моих планах всегда была тренерская работа. Но в данный период жизни нет времени на то, чтобы полноценно стать тренером»

Кацалапов заявил, что хотел бы работать тренером, но сейчас у него нет времени.

«В моих планах это было всегда, даже когда я был спортсменом. И мне в жизни и спортивной карьере повезло с наставниками. Всю свою спортивную карьеру я провел в коллективе лучших тренеров на планете. И с самого детства старался впитывать все знания, которые мне передают.

И мне бы, конечно, хотелось поделиться накопленным опытом с молодыми или уже опытными спортсменами, которые входят в состав сборной России. Я с удовольствием это делаю, когда меня зовут.

Но дело в том, что уже три года, как мы закончили с профессиональным спортом с Викторией Синициной. То, что мы делаем сейчас (участие в проектах Татьяны Навки), – это творческое продолжение фигурного катания.

И я максимально наслаждаюсь тем, что делаю. За это я благодарю Татьяну Навку . Это мое основное увлечение, и нет времени на то, чтобы полноценно стать тренером в данный период моей жизни», – сказал чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов .

«Я уверена, что Никита когда-то к этому придет, но пока что они с Синициной еще настолько молодые, такие красивые, такие способные, такие невероятно прекрасные спортсмены. Они должны радовать нас своим талантом еще долгие годы на льду», – добавила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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