Загитова о работе над шоу «Ассоль»: «У меня профессиональная команда. Но я такой человек, что я во все лезу, все мне интересно»

Алина Загитова рассказала, как работала с командой над созданием шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представила рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

«У меня 100% профессиональная команда, каждый делает свою работу на 100-200%. Но просто я такой человек, что я во все лезу, все мне интересно. Говорю режиссеру (Светлане Краюшкиной – Спортс’’): «Свет, мне кажется, что вот тут надо переделать, давай что-то другое попробуем». Она говорит: «Да нет, будет все классно». А я: «Давай попробуем два варианта». Она такая: «Окей, вот это твой вариант, вот это мой вариант». Я такая: «Ну ладно, ты права».

На самом деле, понятное дело, это совместная работа. Это отдельный блок, которому я уделяла большое количество времени, искала референсы. Допустим, у нас есть газетная история . Мы придумали это все, зафиксировали, согласовали, и видим концерт Бейонсе, что у нее тоже газетные костюмы. Мы думаем: «Вот она у нас точно стырила идею», – сказала Загитова в шоу «Каток» .