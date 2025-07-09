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«Загитова рождена быть лидером. Пыталась решить каждый наш вопрос». Миронова и Устенко о Кубке Первого канала

Миронова и Устенко высоко оценили Загитову как капитана на Кубке Первого канала.

Турнир проходил в марте в Челябинске. Олимпийская чемпионка Алина Загитова была капитаном красной команды, в состав которой входил танцевальный дуэт Екатерина МироноваЕвгений Устенко.

Устенко: Алина – шикарный капитан, такой же классный, как и Лиза Туктамышева. У них вообще очень похожий вайб – что Лиза, что Алина говорили нам примерно одно и то же: «Выйдите, откатайте, получите удовольствие. Мы в любом случае в призах! В тройку мы точно попадем! Поэтому не парьтесь, катайте для себя».

С этой мыслью, а также с поддержкой красной команды кататься было приятнее, чем на основных соревнованиях. Было чуть меньше ответственности, что позволяло кататься чуть расслабленнее.

Миронова: Алина рождена быть лидером. Она нас хорошо наставляла и настраивала. Искренний и добрый человек, желающий нам только лучшего. Было только в кайф быть частью ее команды. Она присутствовала на тренировках, интересовалась, что нам нужно. Пыталась решить каждый наш вопрос.

Устенко: Хотела даже прийти к нам на утреннюю тренировку танцоров. Спросила: «Ребята, я вам нужна?» Мы ответили: «Алина, тренировка в 8 утра. Спи, пожалуйста. Мы, танцоры, привыкли рано вставать». Но она все равно приехала под конец тренировки, посмотрела. Была с командой, старалась всех поддержать или, если что, успокоить.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Екатерина Миронова
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Евгений Устенко
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