Тарасова о нейтральном статусе: «Ни в коем случае нельзя осуждать наших спортсменов. Все мы знаем, кого они представляют. Разве это предательство страны?»

Татьяна Тарасова призвала не осуждать спортсменов за нейтральный статус.

«Ни в коем случае нельзя осуждать наших спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Век спортсмена мимолетен, особенно в фигурном катании. Они положили на это жизнь, здоровье и все силы, ради того, чтобы не выступать что ли?

Все мы знаем, кого представляют наши ребята на соревнованиях. Разве это предательство страны?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Ранее нейтральный статус получили фигуристы Аделия Петросян, Петр Гуменник, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.