Тарасова о нейтральном статусе: «Ни в коем случае нельзя осуждать наших спортсменов. Все мы знаем, кого они представляют. Разве это предательство страны?»
Татьяна Тарасова призвала не осуждать спортсменов за нейтральный статус.
«Ни в коем случае нельзя осуждать наших спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Век спортсмена мимолетен, особенно в фигурном катании. Они положили на это жизнь, здоровье и все силы, ради того, чтобы не выступать что ли?
Все мы знаем, кого представляют наши ребята на соревнованиях. Разве это предательство страны?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Ранее нейтральный статус получили фигуристы Аделия Петросян, Петр Гуменник, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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