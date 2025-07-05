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«Помощь – это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему». Загитова перевела 200 тысяч рублей на лечение больного ребенка

Алина Загитова перевела 200 тысяч рублей на лечение больного ребенка.

Четырехлетний мальчик по имени Давид страдает от мышечной дистрофии Дюшенна. Стоимость препарата, который требуется Давиду, составляет 265 млн рублей, из которых 172 млн уже собрали. 

«Помощь – это не просто добрый жест, это возможность изменить чью‑то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего‑то большего, внеся свой вклад в общее дело.

Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», – написала олимпийская чемпионка в соцсети. Она также опубликовала скриншот с переводом, на котором видно сумму – 200 тысяч рублей.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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