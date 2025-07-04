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Художник-постановщик шоу Загитовой: «Алина – очень толковая, хваткая девушка, перфекционистка. Видно, что она хочет все контролировать, во всем участвовать»

Художник-постановщик шоу Загитовой рассказал о работе с фигуристкой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Юрий Антизерский был художником-постановщиком шоу.

– Юрий, как художник-постановщик понимает, что доволен результатом мероприятия?

– Сложный вопрос. Обычно постановщик никогда не должен быть доволен, потому что всегда придумывается больше, чем реализовывается по разным причинам. Никогда стопроцентной реализации не бывает, зато есть ощущение цельности. Есть ощущение – получилось или нет. В данном случае получилось.

Над шоу «Ассоль» работала большая команда, а в нашем деле если хотя бы один сделал плохо, то будет плохо все. Ложка дегтя в бочке меда... приводит сами знаете к чему. Я стараюсь абстрагироваться от профдеформации и смотреть как зритель. У меня пять ледовых шоу в биографии – могу сказать однозначно, что здесь получился хороший продукт. Это шоу можно «накатать», и оно будет идеальным.

«Ассоль» для нас необычный проект. Обычно делали сказки, лирические истории. А тут нас «торкнуло» – захотелось сделать драйвовый рок-мюзикл. И эстетику мы придумывали как смесь театра, шоу и рок-концерта. Забавно получилось, на мой взгляд.

– Алина – самая молодая руководительница в роли заказчика? Как вам с ней работать?

– Наверное, да, самая молодая в моей биографии. Мы встретились осенью позапрошлого года, когда Алина решила, что хочет делать свои шоу. Вместе со Светой Краюшкиной говорили с ней, ее мамой и бабушкой, рассказывали, как вообще это делается.

У Алины есть образование продюсерское, но нужен опыт. Видно, что она хочет все контролировать, во всем участвовать – очень толковая, хваткая девушка, перфекционистка. Но с уважением относится к нашему мнению. Под ее руководством работа получается.

Есть идеи классные, но где-то мы спорим. Она хочет всего, приходится уговаривать ее поумерить амбиции, чтобы на будущее что-то осталось. В одно шоу засунешь все идеи – нечем будет удивлять в других. Алина развивается в этой профессии, у нее появилось понимание многих процессов. Буквально вчера обсуждали командой, как она выросла, – сказал Антизерский.

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
Светлана Краюшкина
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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