Кондратюк стал ведущим проекта на Первом канале о фигуристах, начинавших карьеру не в Москве или Петербурге. Вышли выпуски об Алиеве, Лутфуллине, Даниеляне и Садковой

Фигурист Марк Кондратюк стал ведущим проекта на Первом канале.

Проект посвящен фигуристам, начинавшим карьеру не в Москве или Санкт-Петербурге. Выпуски снимаются в родных городах спортсменов.

Всего вышло четыре эпизода, их можно посмотреть на сайте или в телеграм-канале Первого: