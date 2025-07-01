Кондратюк стал ведущим проекта на Первом канале о фигуристах, начинавших карьеру не в Москве или Петербурге. Вышли выпуски об Алиеве, Лутфуллине, Даниеляне и Садковой
Фигурист Марк Кондратюк стал ведущим проекта на Первом канале.
Проект посвящен фигуристам, начинавшим карьеру не в Москве или Санкт-Петербурге. Выпуски снимаются в родных городах спортсменов.
Всего вышло четыре эпизода, их можно посмотреть на сайте или в телеграм-канале Первого:
Дмитрий Алиев (Ухта)
Глеб Лутфуллин (Казань)
Артур Даниелян (Волгоград)
Дарья Садкова (Йошкар-Ола)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
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