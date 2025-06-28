Евгений Плющенко: «Подготовка к сезону идет, все пашут и готовятся. Всем ведущим спортсменам программы поставлены»

Плющенко заявил, что ведущим фигуристам его академии уже поставили программы.

В «Ангелах Плющенко» тренируются Елена Костылева, Макар Игнатов, Софья Титова, Вероника Жилина и другие.

«Мы все работаем. Подготовка идет, все пашут и готовятся. Всем ведущим спортсменам программы поставлены», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко.

Плющенко о ситуации с Костылевой: «Это фейковая история. Все в порядке, девочка работает, нет проблем»