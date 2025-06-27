Евгений Плющенко: «Никита Сарновский готов к выходу во взрослые, федерация посмотрит, примем решение»
Фигурист Никита Сарновский готов выступать во взрослых соревнованиях.
«Никита готов к выходу во взрослые соревнования, федерация посмотрит, примем решение», – сказал тренер Евгений Плющенко.
Сарновскому 17 лет. В сезоне-2024/25 он выиграл два этапа и финал юниорского Гран-при России.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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