Евгений Плющенко: «Никита Сарновский готов к выходу во взрослые, федерация посмотрит, примем решение»

Фигурист Никита Сарновский готов выступать во взрослых соревнованиях.

«Никита готов к выходу во взрослые соревнования, федерация посмотрит, примем решение», – сказал тренер Евгений Плющенко .

Сарновскому 17 лет. В сезоне-2024/25 он выиграл два этапа и финал юниорского Гран-при России.