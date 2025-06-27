Вакаба Хигучи завершит карьеру после сезона-2025/26

Олимпийский призер фигуристка Хигучи завершит карьеру после сезона-2025/26.

Японская фигуристка Вакаба Хигучи объявила, что предстоящий олимпийский сезон станет последним в ее карьере.

«Я решила завершить карьеру в конце этого (нового) сезона. Моя цель – Олимпийские игры в Милане, но все остальные соревнования также будет для меня последними, поэтому я хочу сохранять концентрацию и выступать.

Я думала об уходе с прошлого сезона, но хотела еще раз выступить на Олимпиаде. Если у меня получится выложиться по полной в последнем сезоне, думаю, я смогу добиться хороших результатов», – сказала спортсменка.

Хигучи 24 года. Она серебряный призер чемпионата мира-2018 и командных соревнований на Олимпиаде-2022. На ЧМ-2025 заняла шестое место.