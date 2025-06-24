Каори Сакамото: «Моя цель на Олимпиаду – серебро или выше в командных и личных соревнованиях»

Каори Сакамото рассказала, что нацелена завоевать как минимум серебро на ОИ.

Ранее японская фигуристка объявила, что предстоящий сезон станет последним в ее спортивной карьере.

– Каким вы видите будущий олимпийский сезон?

– Хочу отдать все, что накопила за эти годы. Сохраню боевой настрой до конца, постараюсь заканчивать каждый турнир без сожалений. Стремлюсь к идеалу больше, чем когда-либо.

До Олимпиады всего восемь месяцев, а до чемпионата Японии – шесть. Время летит. Хочу максимально сосредоточиться, чтобы каждый день приносил пользу. Если так и будет – уверена, это приведет к нужному результату.

Чувствую, что у меня осталось меньше года карьеры. Я твердо решила: этот сезон – последний.

– Почему решили завершить карьеру сейчас?

– Нет конкретной причины, но я подумала: лучше закончить красиво, чем тянуть еще два-три года. Если нацелиться на Олимпиаду-2030, то тогда мне будет уже 29 – это кажется нереальным. Поэтому решила остановиться сейчас.

После окончания карьеры я хочу стать тренером. Чтобы учить других, мне нужно сейчас показать сильные результаты, привлечь внимание к фигурному катанию в Кобе. За этот короткий год я хочу сделать все возможное и создать позитивный импульс для будущего.

– Решение о завершении карьеры далось легко?

– Оно пришло внезапно – просто почувствовала, что время настало, ха-ха. Еще в прошлом сезоне я говорила, что, скорее всего, завершу карьеру через два года, но теперь уверена окончательно.

Моя цель на Олимпиаду – серебро или выше в командных и личных соревнованиях, – сказала трехкратная чемпионка мира Сакамото .

Что готовят фигуристы к олимпийскому сезону и какой хореограф нарасхват?