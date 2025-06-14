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Вакаба Хигучи в новом сезоне будет выступать под My Way в короткой программе и саундтрек к фильму «Чудо-женщина» в произвольной

Японская фигуристка Вакаба Хигучи рассказала о музыке для новых программ.

В короткой программе, которую поставил Джеффри Баттл, фигуристка будет кататься под композицию My Way. 

Произвольная Хигучи поставлена под саундтрек из фильма «Чудо-женщина». Постановщик – Ше-Линн Бурн.

На вопрос о тройном акселе Хигучи ответила, что сейчас не тренирует этот прыжок.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Yahoo Sports
logoВакаба Хигучи
logoсборная Японии
женское катание
logoДжеффри Баттл
Ше-Линн Бурн
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