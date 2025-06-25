  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова об использовании ИИ в постановке программ: «Может быть, через 100 лет. Это творческая работа, такое должны делать талантливые люди»
3

Тарасова об использовании ИИ в постановке программ: «Может быть, через 100 лет. Это творческая работа, такое должны делать талантливые люди»

Татьяна Тарасова не верит в пользу использования ИИ в постановке программ.

— Как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта в создании программ?

— Я не дожила до этого. Пользовалась только собственным интеллектом и теми возможностями, которыми меня наградили мои родители и Господь Бог.

— Может ли искусственный интеллект помочь при создании программ?

— Я не знаю про это ничего. Может быть, через 100 лет, но не знаю. Создание программ — это серьезная вещь. Надо знать спортсмена, какую музыку ему брать следующей, для какой программы — короткой или произвольной. Делать связки элементов, ставить каждый шаг под каждый такт, это творческая работа. Это должны делать талантливые люди.

— Думаете, компьютер пока не способен на такое?

— Я думаю, что нет. У талантливых людей есть преимущество — они компетентны, - сказала Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о переходе Хаврониной и Нарижного: «Жулин – хороший тренер. Непонятно только, почему его помощники не вырастили пару, которая могла бы заинтересовать его»
15вчера, 16:10
Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша ведущая пара, и им еще многое предстоит сделать, меняться с новыми программами»
14вчера, 11:48
Татьяна Тарасова: «Трусова вошла в историю фигурного катания – это факт. Поздравляю ее с днем рождения и желаю счастливой жизни»
3423 июня, 15:34
Главные новости
Софья Тютюнина: «Нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму»
6сегодня, 14:27
Появилось видео тренировки Хаврониной и Нарижного в группе Жулина
13сегодня, 14:24Видео
Егор Базин: «ИИ способен создать программу, четко расписав все элементы и шаги, но есть ли в этом смысл? Мне кажется, что нет»
сегодня, 14:08
Хореограф Чистякова: «Разрабатывая костюм для программы Угожаева под Linkin Park, мы представляли себе общий стиль. ИИ сгенерировал окончательный вариант»
2сегодня, 13:54
Алексей Мишин: «Туктамышева давно завершила карьеру»
50сегодня, 12:47
На шоу Загитовой «Ассоль» продано 43% билетов на сумму 15,8 млн рублей. Премьера – 27 июня
114сегодня, 11:31
Одна из новых программ Яметовой поставлена под песню галисийской фолк-группы
13сегодня, 10:45Видео
Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко и намерены продолжить карьеру
28сегодня, 09:48
«Вова вовсю готовится, надел свои труселя». Загитова и Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль»
32сегодня, 09:34Видео
Тутберидзе стала героиней обложки журнала «Мнение редакции* может не совпадать»
51сегодня, 08:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
3922 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
419 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25