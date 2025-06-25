Тарасова об использовании ИИ в постановке программ: «Может быть, через 100 лет. Это творческая работа, такое должны делать талантливые люди»

Татьяна Тарасова не верит в пользу использования ИИ в постановке программ.

— Как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта в создании программ?

— Я не дожила до этого. Пользовалась только собственным интеллектом и теми возможностями, которыми меня наградили мои родители и Господь Бог.

— Может ли искусственный интеллект помочь при создании программ?

— Я не знаю про это ничего. Может быть, через 100 лет, но не знаю. Создание программ — это серьезная вещь. Надо знать спортсмена, какую музыку ему брать следующей, для какой программы — короткой или произвольной. Делать связки элементов, ставить каждый шаг под каждый такт, это творческая работа. Это должны делать талантливые люди.

— Думаете, компьютер пока не способен на такое?

— Я думаю, что нет. У талантливых людей есть преимущество — они компетентны, - сказала Тарасова .