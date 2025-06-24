Тарасова о переходе Хаврониной и Нарижного: «Жулин – хороший тренер. Непонятно только, почему его помощники не вырастили пару, которая могла бы заинтересовать его»

Тарасова прокомментировала переход Хаврониной и Нарижного в группу Жулина.

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный покинул группу Самохина и начал тренироваться у Александра Жулина .

«Переходы всегда были, и их надо делать в нужное время. Но мне кажется, что Самохин очень хорошо работает, мне его работа очень нравится – у него есть свой стиль, направление, он очень заинтересован в своей работе, много знает и с удовольствием тренирует.

Раньше он судил, но ушел с этой работы, чтобы заниматься только преподаванием. Я это считаю положительным моментом. Тем более что тренеров у нас вообще немного, их всегда мало. Он сейчас тренирует своего сына.

Что касается Ирины и Девида, то они перешли к хорошему тренеру. Жулин был выдающимся спортсменом, у него были олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира, он человек особенный, его стиль всегда был виден.

Непонятно только, почему его помощники не вырастили ему пару, которая могла бы заинтересовать его. Да, это другой вопрос, конечно, но вопрос правильный. Помощники – для того, чтобы растить на определенном этапе новое поколение. Но за последнее четырехлетие или даже восьмилетие этого не было сделано, это плохо. А тренировать Жулин будет хорошо», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.