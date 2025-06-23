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Татьяна Тарасова: «Трусова вошла в историю фигурного катания – это факт. Поздравляю ее с днем рождения и желаю счастливой жизни»

Тарасова заявила, что Александра Трусова вошла в историю фигурного катания.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 в женском одиночном катании исполнился 21 год.

«Мы все были влюблены в Сашу Трусову. Она была девочкой, которая прыгала то, что не прыгал никто в мире. Желаю ей, чтобы она была счастлива, чтобы всегда улыбалась. Надеюсь, у нее родится замечательный ребенок.

Конечно, Трусова вошла в историю фигурного катания. Это не только мое мнение, это факт. Самый запоминающийся момент в карьере Саши – Олимпиада, где она прыгнула все четверные прыжки.

В будущем хотела бы, чтобы она нашла себе профессию, связанную с фигурным катанием. Пока у нее муж соревнуется, а потом они могут вместе выступать в разных шоу. Хочу, чтобы мы видели ее, а потом и ее учеников. Поздравляю ее с днем рождения и желаю счастливой жизни», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
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